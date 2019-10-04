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  4. Грета Тунберг изменила описание профиля в Twitter после выступления Путина

Грета Тунберг изменила описание профиля в Twitter после выступления Путина

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Российский президент отозвался о 16-летней эко-активистке, как о «доброй и искренней девочке».

Фото: Reuters / Andrej Ivanov

На пленарном заседании в рамках «Российской энергетической недели» Владимир Путин высказал свое мнение о Грете Тунберг — 16-летней эко-активистке из Швеции. После выступления российского президента «икона климата» изменила информацию о себе в Twitter.

Владимир Путин положительно отозвался о желании подростков изменить экологическую ситуацию в мире в лучшую сторону. При этом президент России отметил, что использование взрослыми людьми несовершеннолетних в корыстных целях «достойно только осуждения». Российский лидер назвал Грету Тунберг «доброй и искренней девочкой».

После этого шведская эко-активистка изменила описание в Twitter-аккаунте на «добрая, но плохо информированная девочка».

До этого в профиле Греты Тунберг было написано: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее». Именно так о подростке отозвался президент США Дональд Трамп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что депутат Госдумы написал письмо «иконе климата» Грете Тунберг.

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