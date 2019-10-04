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  4. «Снилась Бритни Спирс!» Батрутдинов рассказал о службе в армии

«Снилась Бритни Спирс!» Батрутдинов рассказал о службе в армии

, 6:25 19

Больше всего во время прохождения службы в рядах российской армии юмористу не доставало женского внимания.

Фото: Instagram @timurbatrutdinov

Тимур Батрутдинов в одной из передач на федеральном канале рассказал зрителям о том, как проходила его служба в армии. Оказалось, что, даже находясь в рядах вооруженных сил РФ, комик продолжал заниматься любимым делом.

В армии Тимур Батрутдинов стал участником команды КВН и в ее составе получил звание чемпиона Московского военного округа. За победу в юмористическом конкурсе «армейских» КВНщиков его отправили на выступление «Утомленных солнцем».

«Тогда я впервые увидел Галустяна и Ревву, и думал, что в последний», — иронично заметил 41-летний комик.

По словам Тимура Батрутдинова, больше всего во время прохождения службы в рядах российской армии юмористу не доставало женского внимания.

«Снилась Бритни Спирс и говорила по-русски, что любит меня», — поделился юморист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тимур Батрутдинов поведал о тайнах отношений с Бузовой.

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