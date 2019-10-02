«Дружба на грани»: Почему Батрутдинов и Бузова только приятели?

Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова — давние друзья. Поклонники медийных персон то и дело приписывают звездам роман. А сами знаменитости рады поддержать «любовный градус» в их отношениях. То выкладывают общие милые фото, то вообще со сцены заявляют, что поженятся. Теперь юморист решил раз и навсегда ответить на все вопросы о приятельнице-певице.

«Когда ты очень долго знаешь девушку и то, что происходит в ее жизни, сложно сгенерировать в себе чувства с гормонами любви. Я дал когда-то определение нашим отношениям — „дружба на грани“. Я не очень готов за эту грань с Ольгой заходить, потому что тогда, мне кажется, все сломается. Иногда лучше просто дружить », — заявил комик в интервью сайту Тeleprogramma.pro.

По словам Тимура Батрутдинова, ему нравится Ольга Бузова своим неимоверным трудоголизмом. Певица постоянно публикует что-то в Instagram, участвует в съемках клипов и фильмов, пишет музыку, выступает на гастролях, открывает рестораны.

«Она очень деятельна и действительно трудолюбива. Есть такие существительные: прорывность, прорывательность, прорывистость? Ну, в общем, это про нее. Конечно, она ранена в сердце. Она все равно будет сравнивать всех мужчин со своим бывшим супругом, которого любила. Мне кажется, муж еще не ушел из ее сознания. И не надо забывать, что Ольга уже 15 лет существует в формате реалити и строит любовь на камеры », — поделился юморист.

Тимур Батрутдинов считает, что Ольге Бузовой пора потихоньку возвращаться к «реальности». Комик утверждает — певица уже сделала большой шаг в эту сторону. Исполнительница теперь, при встречах с другом, отказалась от привычки публиковать отчеты со «свидания» в соцсети. Однако этого, похоже, недостаточно: юморист вряд ли сыграет свадьбу с поп-дивой, ведь он считает, что в семье не место двум знаменитостям.

«В семье одного медийного человека достаточно. Все-таки девушку рядом с собой я вижу ту, что будет той самой хранительницей домашнего очага. Если мы все будем ездить по гастролям, кто домом будет заниматься? » — сказал звездный холостяк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова и Батрутдинов в «свадебных нарядах» озадачили фанатов.