«Дружба на грани»: Почему Батрутдинов и Бузова только приятели?

Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова — давние друзья. Поклонники медийных персон то и дело приписывают звездам роман. А сами знаменитости рады поддержать «любовный градус» в их отношениях. То выкладывают общие милые фото, то вообще со сцены заявляют, что поженятся. Теперь юморист решил раз и навсегда ответить на все вопросы о приятельнице-певице.
По словам Тимура Батрутдинова, ему нравится Ольга Бузова своим неимоверным трудоголизмом. Певица постоянно публикует что-то в Instagram, участвует в съемках клипов и фильмов, пишет музыку, выступает на гастролях, открывает рестораны.
Тимур Батрутдинов считает, что Ольге Бузовой пора потихоньку возвращаться к «реальности». Комик утверждает — певица уже сделала большой шаг в эту сторону. Исполнительница теперь, при встречах с другом, отказалась от привычки публиковать отчеты со «свидания» в соцсети. Однако этого, похоже, недостаточно: юморист вряд ли сыграет свадьбу с поп-дивой, ведь он считает, что в семье не место двум знаменитостям.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова и Батрутдинов в «свадебных нарядах» озадачили фанатов.