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  4. Закон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине

Закон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине

, 7:32 Эфирная новость 81

Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором заявил, что свои действия касательно урегулирования конфликта на юго-востоке страны, будет согласовывать с народом.

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Фото, видео: Известия / Тарас Петренко; 5-tv.ru

На Украине не будут выносить на референдум закон об особом статусе Донбасса, который существует уже пять лет, но только на бумаге. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по иностранным делам.

В свою очередь украинский президент заявил, что не намерен совершать глобальные шаги по урегулированию конфликта на юго-востоке Незалежной без согласия на то украинцев.

«Это мы будем обсуждать на встрече в нормандском формате. Будет ли там подписываться новый закон „Об особом статусе“? Нет. Этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон. Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе. В сотрудничестве и при публичном обсуждении всем украинским обществом, не пересекая ни одной красной линии», — сказал Зеленский.

Свое видеообращение Владимир Зеленский записал на фоне митингов, которые устроили в центре Киева националисты. Они требовали от президента отказаться от так называемой «формулы Штайнмайера».

Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест и призвал их не поддаваться на провокации. При этом отметил, что никаких соглашений с представителями ДНР и ЛНР подписано не было и заверил, что документ не означает капитуляцию страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что митингующие на Украине требуют от Зеленского отказаться от «формулы Штайнмайера.

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