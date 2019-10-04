Закон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине

На Украине не будут выносить на референдум закон об особом статусе Донбасса, который существует уже пять лет, но только на бумаге. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по иностранным делам.

В свою очередь украинский президент заявил, что не намерен совершать глобальные шаги по урегулированию конфликта на юго-востоке Незалежной без согласия на то украинцев.

«Это мы будем обсуждать на встрече в нормандском формате. Будет ли там подписываться новый закон „Об особом статусе“? Нет. Этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон. Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе. В сотрудничестве и при публичном обсуждении всем украинским обществом, не пересекая ни одной красной линии», — сказал Зеленский.

Свое видеообращение Владимир Зеленский записал на фоне митингов, которые устроили в центре Киева националисты. Они требовали от президента отказаться от так называемой «формулы Штайнмайера».

Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест и призвал их не поддаваться на провокации. При этом отметил, что никаких соглашений с представителями ДНР и ЛНР подписано не было и заверил, что документ не означает капитуляцию страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что митингующие на Украине требуют от Зеленского отказаться от «формулы Штайнмайера.