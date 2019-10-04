150 килограммов незаконно пойманной рыбы нашли в самолете ДОСААФ в Забайкалье

В Чите задержан самолет Ан-2, принадлежащий местному ДОСААФ, на борту которого находилась незаконно выловленная рыба весом 150 килограмм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное отделение Росрыболовства.

« Поступила информация, что возле села Усть-Каренга в Тунгокоченском районе стоит самолет Ан-2 с браконьерами, которые ловят рыбу в реках Витим и Каренга в запретный период. Задержание проходило на аэродроме в Чите », — сообщили представители ведомства.

На борту воздушного судна обнаружили 150 килограмм рыбы различных видов, в том числе 28 тайменей, внесенных в Красную книгу. В самолете находились семь браконьеров, которые при себе имели оружие, сети, надувные лодки с моторами и спиннинги.

Браконьеров задержали сотрудники Росрыболовства, Росгвардии и полиции. Незаконно выловленная рыба отправлена на экспертную оценку. В отношении злоумышленников может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские пограничники задержали браконьеров из КНДР в Приморье.