150 килограммов незаконно пойманной рыбы нашли в самолете ДОСААФ в Забайкалье

В Чите задержан самолет Ан-2, принадлежащий местному ДОСААФ, на борту которого находилась незаконно выловленная рыба весом 150 килограмм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное отделение Росрыболовства.
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На борту воздушного судна обнаружили 150 килограмм рыбы различных видов, в том числе 28 тайменей, внесенных в Красную книгу. В самолете находились семь браконьеров, которые при себе имели оружие, сети, надувные лодки с моторами и спиннинги.
Браконьеров задержали сотрудники Росрыболовства, Росгвардии и полиции. Незаконно выловленная рыба отправлена на экспертную оценку. В отношении злоумышленников может быть возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские пограничники задержали браконьеров из КНДР в Приморье.