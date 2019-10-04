Красотка из Гатчины стала первой русской моделью plus-size на Парижской неделе моды

Девушка из Гатчины — городка под Петербургом — стала первой русской моделью категории plus-size, которая приняла участие в Парижской неделе моды.

Лидия фон Кистер дебютировала в показе коллекции канадского бренда. Свой выход на подиум она посвятила своему родному городу Гатчине, России и близким. Своим подписчикам в Instagram она призналась, что очень волновалась перед показом.

Лидию заметил иностранный фотограф на улице в Петербурге и предложил поработать моделью. Девушка уверена, что красота не имеет размера.

Поверить в себя ей помогла семья и молодой человек.

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