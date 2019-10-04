После 60 все только начинается: История успеха модели серебряного возраста Валентины Ясень

Мировую известность обрела жительница Петербурга. Пенсионерка Валентина Ясень стала лицом крупнейшего французского косметического бренда.

Участвует в модных показах и снимается в рекламных роликах вместе с известными манекенщицами и актрисами.

Валентину легко можно увидеть на велосипеде на улице, на прогулке с внучкой. В темных очках — иначе узнают. Конечно, ведь она — модель года по версии модного журнала, участница дефиле в Китае и Испании.

А началась карьера модели серебряного возраста из России совсем случайно — в том, что после 60-жизнь только начинается убедился Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что красотка из Гатчины стала первой русской моделью plus-size на Парижской неделе моды.