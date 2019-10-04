Два кота чудом спаслись при пожаре в петербургской квартире

В результате пожара, произошедшего во Фрунзенском районе Петербурга вечером в четверг, 3 октября, чудом спаслись два кота. В доме № 53/3 по улице Боровой на втором этаже полностью выгорела квартира, где жила женщина с сыном. Жильцам дома удалось спастись, а вот кошки, находившиеся в горящем помещении, выбраться не смогли.

Ранее телеканал «78» сообщал, что в результате пожара погибли пять котов, живших в квартире, в которой вспыхнул огонь. Однако, как удалось выяснить 5-tv.ru, двое из них чудом уцелели. Сейчас хозяйка питомцев отдала их на передержку. Жильцы дома на Боровой ищут место для ночлега.

По предварительным данным, пожар начался в квартире на втором этаже вскоре после того, как в доме отключили газ и свет. В это время хозяйка ушла в магазин, оставив сына одного дома. Когда она вернулась, он включил газ, что моментально вызвало возгорание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожарные спасли три сотни кошек на Васильевском острове в Петербурге.