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  4. «Ни одна кровать не выдержит»: Дочь Барановской показала трюки прямо на постели

«Ни одна кровать не выдержит»: Дочь Барановской показала трюки прямо на постели

, 10:51 Видео 401

Яна Аршавина продемонстрировала отличную гибкость, выполняя акробатические упражнения на кровати.

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Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Известная российская ведущая Юлия Барановская показала, как в свободное время развлекается ее 11-летняя дочь. На своей странице в Instagram звезда выложила видео, на котором Яна Аршавина выполняет гимнастические упражнения прямо на кровати: она энергично делает кувырки, березку, мостик, а после прыгает на постель, чтобы отдохнуть.

Глядя на опубликованные кадры, поклонники знаменитости предположили, что ее наследница совсем не сидит на месте. Она занимается спортом и в своей гибкости и ловкости может соперничать со многими сверстницами. Некоторые фанаты решили, что такой талант девочке достался от отца — футболиста Андрея Аршавина.

Так или иначе, все пользователи отдали должное способностям 11-летней Яны и оставили ей множество комплиментов.

«На мамочку очень похожа, умничка, глазки умные, умные!»

«Вся в папу!»

«Умничка, мамина гордость и радость!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Барановская опубликовала трогательное фото с детьми.

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