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  4. В полыхающем складе в Петербурге находились 22 человека

В полыхающем складе в Петербурге находились 22 человека

, 9:25 Видео 92

Спасатели вывели всех рабочих, которые были в здании в момент возгорания.

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Фото, видео: 5-tv.ru

На складе, загоревшемся в Колпинском районе Петербурга утром в пятницу, 4 октября, находились 22 рабочих. Спасатели их вывели из полыхающего помещения. ЧП случилось в поселке Петро-Славянка по адресу улица Софийская, дом 96. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Были эвакуированы 22 рабочих, не пострадали», — сообщили в МЧС.

На данный момент пожар локализован. К тушению были привлечены 156 человек и 38 единиц техники. Сейчас на месте происшествия продолжается поливка и разборка сгоревших конструкций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что площадь пожара составила 4500 квадратных метров. Произошло обрушение склада по всей площади. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.

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