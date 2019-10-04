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  4. Любовь — теорема? Ольга Орлова поделилась своим мнением об отношениях мужчины и женщины

Любовь — теорема? Ольга Орлова поделилась своим мнением об отношениях мужчины и женщины

, 12:18 Фото 148

Ведущая «Дома-2» призвала доказывать любовь, а не только говорить о ней.

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Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в нежно-розовом платье. Подписчики знаменитости признались, что она их очаровала. Но пост был посвящен не нарядам, а размышлениям на тему любви.

«"Я тебя люблю" — как теорема, ее надо не только произнести, но и доказать», — подписала Орлова снимок.

Instagram @olgaorlova1311

В комментариях часть подписчиков принялась обсуждать мнение ведущей об отношениях. Одни считают, что она абсолютно права, а другие возразили.

«Оля, правы!»

«Абсолютная правда»;

«Когда нужно что-то доказывать, это уже не любовь, человек чувствует, когда его любят, видит, слышит!»

«Не согласна. Любовь — это когда отдать хочется больше, чем взять. Поэтому, когда речь идет о доказательствах, то это уже математика, а не любовь», — написали пользователи.

Подавляющее большинство все-таки обсуждало внешний вид знаменитости. Орлову хвалили за выбор платья и выдающиеся формы.

«Ольга! Все время смотрю на вас и восхищаюсь, какая вы приятная, очаровательная женщина»;

«Какое красивое платье! Шикарная»;

«Шикарная грудь», — сыпали комплиментами пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее телеведущая пожаловалась на то, что устала от работы. После этого Ольга Орлова была приглашена Эвелиной Бледанс на Алтай.

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