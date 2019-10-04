Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в нежно-розовом платье. Подписчики знаменитости признались, что она их очаровала. Но пост был посвящен не нарядам, а размышлениям на тему любви.

«"Я тебя люблю" — как теорема, ее надо не только произнести, но и доказать», — подписала Орлова снимок.

Instagram @olgaorlova1311

В комментариях часть подписчиков принялась обсуждать мнение ведущей об отношениях. Одни считают, что она абсолютно права, а другие возразили.

«Оля, правы!»

«Абсолютная правда»;

«Когда нужно что-то доказывать, это уже не любовь, человек чувствует, когда его любят, видит, слышит!»

«Не согласна. Любовь — это когда отдать хочется больше, чем взять. Поэтому, когда речь идет о доказательствах, то это уже математика, а не любовь», — написали пользователи.

Подавляющее большинство все-таки обсуждало внешний вид знаменитости. Орлову хвалили за выбор платья и выдающиеся формы.

«Ольга! Все время смотрю на вас и восхищаюсь, какая вы приятная, очаровательная женщина»;

«Какое красивое платье! Шикарная»;

«Шикарная грудь», — сыпали комплиментами пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее телеведущая пожаловалась на то, что устала от работы. После этого Ольга Орлова была приглашена Эвелиной Бледанс на Алтай.