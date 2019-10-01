Россиян предупредили о новом виде налогового мошенничества

Федеральная налоговая служба сообщила о новом способе мошенничества, связанного с денежными махинациями. Злоумышленники направляют по почте фальшивые уведомления с требованием погасить налоговую задолженность, однако ни реквизиты, ни сумма платежа, указанные в письме, не соответствуют данным инспекции, пишет РЕН ТВ.

Чтобы не попасться на уловки преступников, в ФНС посоветовали внимательно сверять информацию, которая содержится в уведомлении, со сведениями в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте госоргана. Необходимо обратить внимание на реквизиты платежа, указанные в официальных налоговых уведомлениях, а также на все данные о налогооблагаемом имуществе.

Facebook / Денис Виленский

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк сообщил о росте мошеннических звонков с подменой номеров банков.