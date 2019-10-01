  1. Пятый канал
  4. Россиян предупредили о новом виде налогового мошенничества

Россиян предупредили о новом виде налогового мошенничества

, 5:25 83

Граждане жалуются на то, что им приходят фальшивые уведомления с требованием погасить задолженность.

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Федеральная налоговая служба сообщила о новом способе мошенничества, связанного с денежными махинациями. Злоумышленники направляют по почте фальшивые уведомления с требованием погасить налоговую задолженность, однако ни реквизиты, ни сумма платежа, указанные в письме, не соответствуют данным инспекции, пишет РЕН ТВ.

Чтобы не попасться на уловки преступников, в ФНС посоветовали внимательно сверять информацию, которая содержится в уведомлении, со сведениями в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте госоргана. Необходимо обратить внимание на реквизиты платежа, указанные в официальных налоговых уведомлениях, а также на все данные о налогооблагаемом имуществе.

Facebook / Денис Виленский

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк сообщил о росте мошеннических звонков с подменой номеров банков.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.64
0.22 70.72
0.40
Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!

Последние новости

6:08
Экстренные службы работают на месте прорыва трубы с кипятком в Петербурге
6:01
Джигурда почти получил миллионы Браташ и назвал дату свадьбы в шотландском замке
5:49
Мощный шторм надвигается на Петербург
5:39
Нарколог прокомментировал видео задержания Бочкаревой с кокаином
5:25
Россиян предупредили о новом виде налогового мошенничества
5:07
Видео: что делал Том Круз в киевском метро?

Сейчас читают

Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!
Неподражаемая Моника Беллуччи вновь заставила трепетать мужчин всего мира
Какой праздник отмечается 1 октября и что нельзя делать в этот день?

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев