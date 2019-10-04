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  4. Мужчины каких знаков зодиака больше всего соответствуют женским мечтам о «прекрасном принце»

Мужчины каких знаков зодиака больше всего соответствуют женским мечтам о «прекрасном принце»

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Астрологи назвали четыре знака, наиболее соответствующих женским представлениям об идеальном спутнике.

Фото: www.globallookpress.com /Chris Robbins

Любая женщина мечтает о надежном, добром и щедром спутнике рядом с собой, но найти такого удается далеко не каждой. Да и поговорка «любовь зла…» по-прежнему остается действующим законом природы. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака в наибольшей степени соответствуют женским мечтам и легче других влюбляют в себя представительниц прекрасного пола. Рейтинг публикует интернет-портал «Стерлеград».

Самые щедрые мужчины рождаются под знаком Рыб. Для любимой они не жалеют денег и не скупятся на подарки. К тому же они еще и неисправимые романтики, любят ежедневно удивлять свою избранницу и посвящать ей все свободное время.

Близнецы харизматичны, обладают изысканным чувством юмора, с ними всегда интересно. Для завоевания женских сердец они практически не прилагают усилий. Одна проблема — мужчины, рожденные под этим знаком, очень свободолюбивы, и построить с ними серьезные отношения весьма непросто.

Мужчины-Весы — идеальные партнеры практически для любой женщины. Они приятны в общении, заботливы и всегда готовы к компромиссам. Однако в них редко влюбляются с первого взгляда. Поначалу они вызывают симпатию и притяжение, но по мере того как проявляются их лучшие качества, чувства к ним становятся более глубокими.

Стрельцы умны, харизматичны, обаятельны и способны развеселить даже самую угрюмую Царевну-Несмеяну. Они прекрасные психологи и способны подобрать ключик к сердцу практически любой женщины. И тогда ни их ветреность, ни экстраординарный склад ума не заставят образумиться потерявшую голову избранницу.

Ранее 5-tv.ru публиковал пятерку самых глупых знаков зодиака.

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Мужчины каких знаков зодиака больше всего соответствуют женским мечтам о «прекрасном принце»

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