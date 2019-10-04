Матвиенко предложила «не затягивать» распространение закона о самозанятых на всю Россию

Налог для самозанятых граждан может быть введен по всей стране уже со следующего года. С таким предложением сегодня выступили в Совете Федерации. По словам спикера верхней палаты Валентины Матвиенко, опыт четырех пилотных регионов показал успешный результат — в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тысяч человек. Предложение вынесено на рассмотрение правительства.
О новых мерах поддержки для самозанятых граждан. О том, как сделать бизнес легальным. И как еще люди предприимчивые могут себя реализовать — знает Наталья Кирилова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России освободили от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) несколько категорий населения.