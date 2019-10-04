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  4. Матвиенко предложила «не затягивать» распространение закона о самозанятых на всю Россию

Матвиенко предложила «не затягивать» распространение закона о самозанятых на всю Россию

, 16:57 Эфирная новость 60

Налог для самозанятых граждан по всей России может быть введен с 2020 года.

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Фото, видео: РИА Новости / Игорь Зарембо, 5-tv.ru

Налог для самозанятых граждан может быть введен по всей стране уже со следующего года. С таким предложением сегодня выступили в Совете Федерации. По словам спикера верхней палаты Валентины Матвиенко, опыт четырех пилотных регионов показал успешный результат — в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тысяч человек. Предложение вынесено на рассмотрение правительства.

«Мне кажется не стоит затягивать. Это вопрос, который давно надо было решать. Смотрите, спокойно прошел эксперимент, есть хороший результат», — отметила сенатор.

О новых мерах поддержки для самозанятых граждан. О том, как сделать бизнес легальным. И как еще люди предприимчивые могут себя реализовать — знает Наталья Кирилова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России освободили от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) несколько категорий населения.

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