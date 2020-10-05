День Ионы: что можно и что нельзя делать 5 октября

В пятый день октября православная церковь отмечает память древнейшего из еврейских пророков, писание которого дошло до нашего времени.

Книга Ионы описывает притчу, согласно которой будущий пророк получил от бога повеление идти проповедовать и предсказывать в город под названием Ниневия. Вместо повиновения Иона сел на корабль и отправился в Иоппию. Чтобы наставить неразумного на путь истинный, Всевышний создал кораблекрушение и поместил его в чрево кита. Там Иона провел три дня и три ночи, пока не воззвал к Господу о спасении. Из заточения Иона вышел пророком, после чего отправился в Ниневию и посвятил божьему делу остаток жизни.

Что нужно делать 5 октября

В старину считали, что с этого дня начинается осень и продолжается до Рождества Христова. Крестьяне заканчивали убирать редьку и ели ее в различном виде. Считается, что регулярное употребление этого овоща нормализует работу желудочно-кишечного тракта, очищает сосуды, помогает при лечении кашля и болезней сердечно-сосудистой системы. А соком редьки на Руси лечили больные суставы, делая на ночь компресс.

Также в народном календаре этот день посвящен осине. Считалось, что это дерево принимает печаль и защищает от нечистой силы. В деревнях от нечисти ставили осиновые колья. К столбу, на котором крепились ворота, привязывали осиновый кол. А больные лихорадкой ходили в лес и перевязывали осину поясом, чтобы излечиться.

Что нельзя делать 5 октября

В память о пророке Ионе и его трехдневном бдении в чреве кита в этот день запрещалось питаться рыбой. Также не следует ловить ее и продавать. И хотя кит не рыба, а млекопитающее, традиция остается действующей по сей день.

Приметы и поверья 5 октября

С березы опали не все листья — снег выпадет поздно.

Если на сосне шишек мало, зима будет теплой.

Черемуха и клен оголились — зима не за горами.

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