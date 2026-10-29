Почти Шарль де Голль: Болсонару объявил себя настоящим президентом Бразилии

Флавио Болсонару назвал себя настоящим президентом Бразилии после бегства

Сенатор от Лейбористской партии Бразилии Флавио Болсонару, потерпевший поражение на прошедших президентских выборах, объявил себя настоящим главой государства. Об этом он заявил в своем обращении к нации, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

Политик в своем письме считает, что выборы в стране были сфальсифицированы. По его словам, за этим якобы стоят избранный лидер Лула да Силва и Верховный суд.

При этом Болсонару заявил, что сбежал из Бразилии, так как боялся политического преследования со стороны действующего руководства. Сейчас он планирует встать у руля оппозиции, которая будет работать за рубежом.

Кроме того, политик примерил на себя роль экс-президента Франции Шарля де Голля, возглавлявшего движение «Свободная Франция из Великобритании, пока Пятая республика находилась под нацистской оккупацией.

В конце своего обращения беглец поблагодарил президента США Дональда Трампа за предоставленное убежище. Он также не обошел стороной руководителя Аргентины Хавьера Милея за поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белый дом подтвердил прибытие Болсонару и его семьи в США после разрешения Трампа.

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