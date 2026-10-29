«Возвращаться не хочет»: пропавшая в Нижнем Новгороде девочка вышла на связь

Пропавшая в Нижнем Новгороде Диана Юсипова вышла на связь

Мать одной из пропавших в Нижнем Новгороде девочек вышла на связь с дочерью. Подробности она рассказала корреспонденту 5-tv.ru.

Диана Юсипова, дочь женщины, отправляет ей «кружочки».

«Я слышала сегодня ее, но не видела. По телефону на связь она выходит. Отвечает мне в Максе. Прислала сегодня кружочек, что она жива, что все хорошо. Но домой она идти не хочет», — рассказала мать.

По словам женщины, вторая пропавшая девочка, Варвара Захарова, тоже «гуляет».

«Я не хочу, я гуляю. Они гуляют вместе с Варей Захаровой, которая тоже в поиске», — добавила она.

Где именно гуляют дети, мать не может предположить. Особой причины для побега из дома по крайней мере у Дианы нет. Никаких конфликтов дома не возникало.

По словам девушки, они обратились в полицию, поиски ведутся.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что двух девочек-подростков ищут на протяжении пяти дней. Они одинакового возраста — им всего 13 лет.

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