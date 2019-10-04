Самолет, летевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт «Внуково»

Самолет Turkish Airlines вернулся в столичный аэропорт «Внуково» 4 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Flightradar24.

Лайнер направлялся из Москвы в Стамбул, но во время полета была обнаружена техническая неисправность. Airbus-321, вылетевший в 20.17 по местному времени, развернулся после набора высоты в районе Калуги и стал кружить в небе над столицей. По данным Flightradar24, лайнер благополучно приземлился.

Обстоятельства этого инцидента уточняются.

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