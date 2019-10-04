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  4. Самолет, летевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт «Внуково»

Самолет, летевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт «Внуково»

, 22:04 47

По данным ресурса Flightradar24, во время полета была обнаружена техническая неисправность.

Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON

Самолет Turkish Airlines вернулся в столичный аэропорт «Внуково» 4 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Flightradar24.

Лайнер направлялся из Москвы в Стамбул, но во время полета была обнаружена техническая неисправность. Airbus-321, вылетевший в 20.17 по местному времени, развернулся после набора высоты в районе Калуги и стал кружить в небе над столицей. По данным Flightradar24, лайнер благополучно приземлился.

Обстоятельства этого инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек погибли в результате аварийной посадки Ан-12 на Украине.

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