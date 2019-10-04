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  4. Пять человек погибли в результате аварийной посадки Ан-12 на Украине — фото

Пять человек погибли в результате аварийной посадки Ан-12 на Украине — фото

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Авиалайнер был вынужден экстренно приземлиться в селе вблизи международного аэродрома Львова.

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Фото, видео: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Пять человек погибли в результате аварийной посадки самолета Ан-12 в пятницу, 4 октября. Авиалайнер, летевший по маршруту Вико (Испания) — Львов, экстренно приземлился в селе Сокольники вблизи международного аэропорта. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По предварительной информации, на борту воздушного судна находились семь членов экипажа и один сопровождающий груза. При аварийной посадке погибли пять человек и еще трое получили травмы. Спасатели деблокировали пострадавших из поврежденного авиалайнера. На данный момент они доставлены в львовские клиники.

Ведется расследование инцидента. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет МС-21-300 успешно совершил аварийную посадку в подмосковном аэропорту «Жуковский» в четверг, 3 октября.

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