Пять человек погибли в результате аварийной посадки самолета Ан-12 в пятницу, 4 октября. Авиалайнер, летевший по маршруту Вико (Испания) — Львов, экстренно приземлился в селе Сокольники вблизи международного аэропорта. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По предварительной информации, на борту воздушного судна находились семь членов экипажа и один сопровождающий груза. При аварийной посадке погибли пять человек и еще трое получили травмы. Спасатели деблокировали пострадавших из поврежденного авиалайнера. На данный момент они доставлены в львовские клиники.

Ведется расследование инцидента. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет МС-21-300 успешно совершил аварийную посадку в подмосковном аэропорту «Жуковский» в четверг, 3 октября.