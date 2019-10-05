Путин в поздравлении с Днем учителя отметил мастерство и мудрость педагогов

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем учителя всех причастных к этой профессии, и чей праздник традиционно отмечается в первую субботу октября. Глава российского государства отметил, что эта пора — всегда волнующее время.

« Вы принимаете поздравления от учеников и их родителей, и, что особенно трогательно, от уже взрослых, состоявшихся людей, которым вы дали путевку в жизнь », — сказал он.

Российский лидер добавил, что День учителя — это еще одна возможность сказать теплые слова признательности всем, кто стал наставником.

« Педагогическое мастерство и мудрость всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране. Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска », — отметил президент.

Глава государства также подчеркнул, что именно от отдачи и профессионализма учителей и директоров школ зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире. Путин пожелал успехов всем педагогам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября.