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  4. Путин в поздравлении с Днем учителя отметил мастерство и мудрость педагогов

Путин в поздравлении с Днем учителя отметил мастерство и мудрость педагогов

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Российский лидер добавил, что День учителя — это еще одна возможность сказать теплые слова признательности всем, кто стал наставником.

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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем учителя всех причастных к этой профессии, и чей праздник традиционно отмечается в первую субботу октября. Глава российского государства отметил, что эта пора — всегда волнующее время.

«Вы принимаете поздравления от учеников и их родителей, и, что особенно трогательно, от уже взрослых, состоявшихся людей, которым вы дали путевку в жизнь», — сказал он.

Российский лидер добавил, что День учителя — это еще одна возможность сказать теплые слова признательности всем, кто стал наставником.

«Педагогическое мастерство и мудрость всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране. Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска», — отметил президент.

Глава государства также подчеркнул, что именно от отдачи и профессионализма учителей и директоров школ зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире. Путин пожелал успехов всем педагогам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября.

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