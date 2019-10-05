Путин в поздравлении с Днем учителя отметил мастерство и мудрость педагогов

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем учителя всех причастных к этой профессии, и чей праздник традиционно отмечается в первую субботу октября. Глава российского государства отметил, что эта пора — всегда волнующее время.
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Российский лидер добавил, что День учителя — это еще одна возможность сказать теплые слова признательности всем, кто стал наставником.
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Глава государства также подчеркнул, что именно от отдачи и профессионализма учителей и директоров школ зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире. Путин пожелал успехов всем педагогам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября.