Как Владимир Путин проведет свой день рождения?

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в пятницу, 4 октября, в беседе с ТАСС рассказал, как Владимир Путин отпразднует свой день рожденья.

По словам представителя Кремля, 7 октября глава государства намерен отметить праздник на природе вместе с родными и близкими.

« Он проведет его на природе. С родными и близкими », — заявил Дмитрий Песков.

Глава российского государства Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Здесь же будущий президент РФ закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета.

Первым лицом государства Владимир Путин стал 31 декабря 1999 года, когда по решению президента Российской Федерации Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности президента РФ — в связи с уходом последнего в досрочную отставку.

Впервые избран президентом Российской Федерации 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах. Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был конституционно увеличен с 4 до 6 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания отвергла предложение Путина по РСМД.