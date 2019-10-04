Как Владимир Путин проведет свой день рождения?

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в пятницу, 4 октября, в беседе с ТАСС рассказал, как Владимир Путин отпразднует свой день рожденья.
По словам представителя Кремля, 7 октября глава государства намерен отметить праздник на природе вместе с родными и близкими.
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Глава российского государства Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Здесь же будущий президент РФ закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания отвергла предложение Путина по РСМД.