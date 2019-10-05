Видео задержания сына вице-президента МТС обнародовало МВД

Видео задержания сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова обнародовало МВД. Молодой человек устроил гонки с полицией, и когда сотрудники ДПС загнали его в угол на улице Беломорской, оказал сопротивление при задержании.

На кадрах видно, как молодые люди, закрывшись в машине, отказываются покидать ее. Тогда правоохранителям пришлось пустить в ход кувалду, разбив лобовое стекло, после чего нарушителей вытащили из BMW. В багажнике их авто обнаружил несколько комплектов номерных знаков.

Также было установлено, что на машине лихачей были установлены подложные государственные регистрационные знаки.

Алан Ибрагимов и до этого инцидента привлекался к ответственности — молодой человек имеет судимость за грабеж.

За это правонарушение сына вице-президента МТС арестовали до 10 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержанного сына топ-менеджера МТС увезли в больницу после суда.