  1. Пятый канал
  4. Задержанного сына топ-менеджера МТС увезли в больницу после суда

Задержанного сына топ-менеджера МТС увезли в больницу после суда

, 15:58 Видео 46

Алан Ибрагимов обратился за медицинской помощью. По неподтвержденным данным, у мужчины диагностировано сотрясение мозга.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @alan_ruber_official, 5-tv.ru

Задержанный в Москве после долгой погони сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов был госпитализирован после судебного заседания. По неподтвержденным данным, врачи диагностировали у мужчины сотрясение мозга. Вместе с нарушителем за медицинской помощью обратился его друг Никита Калгашкин, который также находился в автомобиле, когда сын топ-менеджера МТС пытался уйти от полиции.

За неповиновение сотрудникам правоохранительных органов суд приговорил Ибрагимова к десяти суткам ареста. Кроме того, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Ранее задержанный также привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов являлся фигурантом дела о грабеже.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье

Последние новости

16:25
Видео: в сети обсуждают странный танец Садальского на радиостанции
16:05
Владимир Путин прибыл на Тамань
15:58
Задержанного сына топ-менеджера МТС увезли в больницу после суда
15:44
Певец из КЧР перекрыл дорогу ради съемок клипа на свою песню
15:31
«Какая стать у вас и у Гришки»: Макеева выложила фото с конем
15:18
Директора клиники, где умер актер Дмитрий Марьянов, отпустили под подписку

Сейчас читают

«Мои гены»: Энрике Иглесиас опубликовал трогательное фото с сыном
Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье
«Вы в раю однозначно!» Дарья Пынзарь показала поклонникам свою квартиру в Турции

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев