Задержанного сына топ-менеджера МТС увезли в больницу после суда

Задержанный в Москве после долгой погони сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов был госпитализирован после судебного заседания. По неподтвержденным данным, врачи диагностировали у мужчины сотрясение мозга. Вместе с нарушителем за медицинской помощью обратился его друг Никита Калгашкин, который также находился в автомобиле, когда сын топ-менеджера МТС пытался уйти от полиции.

За неповиновение сотрудникам правоохранительных органов суд приговорил Ибрагимова к десяти суткам ареста. Кроме того, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Ранее задержанный также привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов являлся фигурантом дела о грабеже.