  1. Пятый канал
  4. Актриса, сыгравшая Арью Старк в «Игре престолов», стыдилась своего тела

Актриса, сыгравшая Арью Старк в «Игре престолов», стыдилась своего тела

, 4:32 9

Мэйси Уильямс по роли должна была выглядеть «пацанкой», однако взросление актрисы вносило коррективы в ее фигуру.

Фото: www.globallookpress.com / Hbo

Мэйси Уильямс, сыгравшая главную роль в сериале «Игра престолов», призналась, что испытывала чувства стыда из-за своего тела. Дело в том, что по замыслу сценаристов Арья Старк, которую сыграла актриса, должна была на протяжении всего сериала выглядеть почти мальчишкой, но взросление звезды вносило коррективы в ее фигуру. Об этом артистка поведала в интервью журналу Vogue.

Изменения девушка почувствовала уже к началу второго-третьего сезона, когда ей исполнилось 16-18 лет — ее фигура все больше приобретала женские черты. Гримеры, по словам девушки, мазали ее грязью, заматывали грудь, увеличивали нос и делали образ более мужественным.

«Они также перевязывали мою грудь, чтобы скрыть, что она начала расти. Это было ужасно. Какое-то время я испытывала стыд», — рассказала Уильямс.

После завершения «Игры престолов» Мэйси старается наоборот как можно больше демонстрировать свое женское начало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брак Кита Харингтона из «Игры престолов» едва не закончился разводом из-за алкоголя.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Гороскоп на 5 октября: Весы, доверяйте, но проверяйте!

Последние новости

4:32
Актриса, сыгравшая Арью Старк в «Игре престолов», стыдилась своего тела
4:11
Более 150 детей эвакуированы из-за задымления в доме-интернате Якутии
3:48
Как Анастасия Ивлеева спровоцировала конфликт в семье Аниты Цой — видео
3:25
«Дожили»: Экоактивистка в США призвала есть детей для спасения планеты
3:02
Гороскоп на 5 октября: Весы, доверяйте, но проверяйте!
2:44
Четыре человека сгорели при пожаре в Тольятти

Сейчас читают

Звезда порносайта преподавала информатику в техникуме Кемерово
Мужчины каких знаков зодиака больше всего соответствуют женским мечтам о «прекрасном принце»
«Столько пластики»: Леру Кудрявцеву не узнали на снимке 15-летней давности

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев