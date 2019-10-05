Актриса, сыгравшая Арью Старк в «Игре престолов», стыдилась своего тела

Мэйси Уильямс, сыгравшая главную роль в сериале «Игра престолов», призналась, что испытывала чувства стыда из-за своего тела. Дело в том, что по замыслу сценаристов Арья Старк, которую сыграла актриса, должна была на протяжении всего сериала выглядеть почти мальчишкой, но взросление звезды вносило коррективы в ее фигуру. Об этом артистка поведала в интервью журналу Vogue.

Изменения девушка почувствовала уже к началу второго-третьего сезона, когда ей исполнилось 16-18 лет — ее фигура все больше приобретала женские черты. Гримеры, по словам девушки, мазали ее грязью, заматывали грудь, увеличивали нос и делали образ более мужественным.

«Они также перевязывали мою грудь, чтобы скрыть, что она начала расти. Это было ужасно. Какое-то время я испытывала стыд», — рассказала Уильямс.

После завершения «Игры престолов» Мэйси старается наоборот как можно больше демонстрировать свое женское начало.

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