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  4. Брак Кита Харингтона из «Игры престолов» едва не закончился разводом из-за алкоголя

Брак Кита Харингтона из «Игры престолов» едва не закончился разводом из-за алкоголя

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Роуз Лесли думала уйти от актера из-за его зависимости, которую тот никак не мог побороть.

Фото: www.globallookpress.com / Chloe Bell

Брак Кита Харингтона и Роуз Лесли трещал по швам из-за алкогольной зависимости звезды «Игры престолов». Пара сыграла свадьбу в июне прошлого года и уже меньше, чем через год после бракосочетания молодожены могли расстаться. Об этом пишет австралийское издание NW.

Кит и Роуз начали встречаться еще в 2012 году, но до регистрации отношений у пары никак не доходили руки. Одной из причин этого был плотных график актера, который практически все свободное время посвящал съемкам в сериале «Игра престолов». Бывало такое, что влюбленным приходилось расставаться на довольно продолжительное время.

Когда стало известно, что восьмой сезон станет заключительным, пара все же решилась на торжественную церемонию. Роуз мечтала о нормальной семейной жизни с любимым человеком, но не тут-то было. После окончания съемок у Харингтона началась депрессия. Горечь от расставания с любимым детищем актер заливал горячительными напитками. В конце концов молодая супруга поставила мужу жесткий ультиматум — или он возьмет себя в руки, или они разводятся.

На Кита эти слова в прямом смысле подействовали отрезвляюще, он обратился в клинику, где прошел курс реабилитации, излечился от пагубной зависимости и сохранил свой брак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Харингтон после съемок в «Игре престолов» сомневается, что сможет иметь детей.

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