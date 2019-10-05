Принц Гарри подал в суд уже на третий британский таблоид

Британский принц Гарри устал противостоять попыткам британских газетчиков проникнуть в свою частную жизнь с супругой Меган Маркл, и подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror.
По мнению герцога Сассеккского, сотрудники этих изданий незаконно получили доступ к сообщениям голосовой почты. При этом не уточняется, идет речь о его аудиофайлах, или его супруги, или ближайшего окружения. Об этом сообщает BBC в пятницу, 4 октября.
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1 октября в специальном обращении принц Гарри обвинил СМИ в злобной пропаганде и вспомнил свою мать, принцессу Диану, которая стала жертвой преследования папарацци. Он заявил, что его жена стала одной из новых жертв британской таблоидной прессы, которая ведет кампании против людей, не задумываясь о последствиях.
Ранее принц Гарри уже подал в суд на таблоид Mail on Sunday, опубликовавший частное письмо Меган Маркл.