Меган Маркл подала в суд на таблоид, опубликовавший ее письмо

Британский принц Гарри и его супруга подали в суд на таблоид Mail on Sunday, опубликовавший частное письмо Меган Маркл, а также на Associated Newspapers, частью которого является газета. Об этом говорится в официальном заявлении герцога Сассекского, датированном 1 октября и опубликованном на специальном сайте.

«Мы верим в свободу СМИ и объективное, правдивое освещение событий. Мы рассматриваем это как краеугольный камень демократии, а в нынешней ситуации в мире — на всех уровнях — мы как никогда нуждаемся в ответственных СМИ. К сожалению, моя жена стала одной из новых жертв британской таблоидной прессы, которая ведет кампании против людей, не задумываясь о последствиях — безжалостной кампании, которая усилилась в последний год на протяжении всей ее беременности и воспитания нашего новорожденного сына», — подчеркивается в заявлении.

https://sussexofficial.uk/

По словам принца Гарри, хотя он и Меган продолжают делать вид, что ничего не происходит, он не находит слов, чтобы описать, насколько болезненна эта злобная и лживая пропаганда.

«Для медиа это игра, в которую мы не хотели играть с самого начала. Я слишком долго был молчаливым свидетелем ее (Меган) страданий. Но стоять в стороне и ничего не делать — это противоречит всему, во что мы верим», — пишет Гарри.

Он уточняет, что решение обратиться в суд связано с единственным эпизодом — публикацией частного письма, которая была не только незаконна, но и «намеренно деструктивна»

«Они преднамеренно вводили вас в заблуждение, нарочно опуская избранные абзацы, конкретные предложения и даже отдельные слова, чтобы замаскировать ложь, которую они продвигали в течение года», — констатирует член британской королевской семьи.

По его мнению, единственное, что он должен сделать сейчас — это противостоять подобному явлению, поскольку оно «разрушает людей и разрушает жизни».

« Мой самый глубокий страх — повторение истории. Я видел, что происходит, когда кого-то, кого я люблю, превращают в товар до такой степени, что он перестает восприниматься как реальный человек. Я потерял свою мать и теперь я вижу, как моя жена становится жертвой тех же самых могущественных сил», — пишет герцог Сассекский.

В заключении он благодарит общественность за постоянную поддержку и отмечает, что очень ценит ее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец герцогини Сассекской Томас Маркл «слил» прессе письмо дочери, в котором она умоляет прекратить распускать слухи про нее и принца Гарри.