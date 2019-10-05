Восемь человек расстрелял мужчина в армянском Ванадзоре

В результате стрельбы в одном из частных домов Ванадзора в Армении пострадали восемь человек, трое погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запись в Facebook представителя Следственного комитета страны Наиру Арутюнян.

«Информация о вооруженном инциденте в одном из частных домов Ванадзора (в 100 километрах от Еревана — Прим.ред.) поступила 4 октября в 23.55 (22.55 по московскому времени). В подвале здания были обнаружены тела двух мужчин 1989 года рождения с огнестрельными ранениями. Шесть человек доставлены в Ванадзорский медцентр. Один из пострадавших, 25-летний мужчина, скончался по пути в больницу», — написала Арутюнян в соцсети.

Приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолет Макарова, гильзы и пули калибром 5,45 миллиметров и 9 миллиметров, патроны к газовому оружию, ножи, вещество, похожее на коноплю, назначены экспертизы.

Известно, что по подозрению в совершении тяжкого преступления задержан 40-летний житель Ванадзора. Мужчина признался в содеянном.

По уголовному законодательству Армении злоумышленнику грозит пожизненное заключение.