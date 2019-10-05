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Безработную неизвестный изнасиловал в «Лексусе» днем в центре Петербурга

, 12:49 145

По словам девушки, инцидент произошел на 8-линии Васильевского острова.

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

В Петербурге неизвестный изнасиловал девушку в салоне своего «Лексуса» прямо в центре города.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел около полудня 3 октября на 8-й линии Васильевского острова. В полицию с заявлением об изнасиловании безработная жительница Петербурга 1993 года рождения обратилась только через 14 часов. По словам девушки, инцидент произошел в автомобиле «Лексус» серого цвета, номер она не запомнила. После изнасилования мужчина с места происшествия скрылся. Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Сотрудники правоохранительных органов просмотрели запись с камер видеонаблюдения, на которых просматривается место происшествия, однако значимой информации не обнаружили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезду сериала «Воротилы» Дмитрия Орлова обвинили в изнасиловании.

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