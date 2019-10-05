В ВКС рассказали, сколько времени нужно РФ для нанесения ответного ядерного удара

Если сработает система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), у высшего руководства России будет несколько десятков минут на то, чтобы принять решение об ответном ядерном ударе. Об этом сообщил начальник штаба 15-й армии ВКС РФ Анатолий Нестечук.

По словам генерала-майора, «подлетное время» зависит от целого ряда факторов: направления баллистической ракеты, характера полета и места отправления. Однако в любом случае несколько десятков минут хватит для того, чтобы среагировать на атаку противника, пишет «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный эксперт оценил шансы применения ядерного оружия Россией или США. По его словам, война может вспыхнуть в любой момент из-за того, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) зашли в тупик.