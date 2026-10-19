Армия России поразила места хранения крылатых ракет ВСУ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Цели, по которым ударили военные РФ, располагались либо в Киеве, либо в Киевской области.

По чему ударили ВС России в ночь на 19, октября

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Армия России ночью атаковала объекты военной инфраструктуры Украины, в том числе места хранения крылатых ракет. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности», — отметили в министерстве.

Кроме складов с ракетами, были атакованы места хранения беспилотников ВСУ. Также, поражен центр обработки данных. Все цели, по которым ударили российские военные, располагались либо в Киеве, либо в Киевской области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия РФ поразила два украинских сухогруза, доставлявших грузы военного назначения в порт «Одесса». Кроме того, были поражены объекты в порту «Измаил». Удары наносились беспилотниками.

Также 5-tv.ru писал о том, что российские военные атаковали склады и объекты логистики в Кировоградской области. Для этого применили ударные дроны семейства «Герань».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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