Военный эксперт: скоро ядерную войну сможет вызвать любой форс-мажор

Ядерная война может вспыхнуть в любой момент из-за того, что переговоры между Россией и США по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) зашли в тупик. Об этом сообщил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Соглашение содержит понятные для всех процедуры по контролю над вооружениями. За счет этих мероприятий удается ограничивать гонку ядерных вооружений и поддерживать стратегический баланс в мире. Если СНВ-3 не будет продлен, то после 2021 года Россия и США могут приступить к абсолютно непредсказуемому наращиванию ядерной мощи, считает эксперт.

Ситуацию усугубляет появление в Европе американских ракет средней дальности, добавил специалист. Боевые снаряды способны долетать до территории РФ всего за три-пять минут.

«За это время никто ничего не успеет сделать. Любой форс-мажор может реально привести к ядерной войне: мы увидим — что-то летит, и должны отвечать. Так и начинаются войны», — цитирует Коротченко URA.RU.

Об ухудшении ситуации в сфере стратегической стабильности 12 сентября сообщили в МИД РФ. Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил о растущих рисках ядерной войны. Он посетовал, что США и их западные партнеры не хотят вести предметный диалог о сохранении СНВ-3.

Риски ядерной войны активно обсуждают и в США. Как сообщал 5-tv.ru, ученые из Ратгерского университета в Нью-Джерси создали 4D-модель с последствиями, которые ждут Землю при использовании ядерного оружия в военных целях.