У актрисы театра и кино Валентины Рубцовой, известной широкой публике по роли Тани в сериале «Универ», лето продолжается. Она находится в Сочи и с погодой ей явно повезло.

«Сегодня в Сочи +29, осадков не ожидается. ️Любите друг друга! Я на батут», — написала Валентина под очередным селфи в Instagram.

Instagram @yalav

Но фанатов актрисы больше впечатлил снимок, на котором 42-летняя Рубцова запечатлена без косметики. В комментариях они пишут, что она выглядит, как 16-летняя девочка.

«Вот она — настоящая женская естественная красота! Валя, хороших выходных!»

«Роскошь ходить без косметики и ботокса не все себе могут позволить. Свежий вид!»

«Вы такая очаровательная девочка!»

«Мне очень нравится цвет глаз»;

Традиционно не обошлось без споров.

«Без косметики страшная»;

«Ничуть не страшная, а милая», — не сошлись в мнении подписчики Рубцовой.

«Не обращайте внимания на злых, обиженных жизнью людей! 42, вам не дашь, очень молодо выглядите!» — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Валентина Рубцова поздравила сама себя с днем рождения, который у нее был 3 октября.