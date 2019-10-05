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В петербургском офисе Ozon прокомментировали забастовку сотрудников

, 20:14 Эксклюзивное интервью 157

По словам директора по связям с общественностью Марии Заикиной, компания предоставит клиентам компенсацию за задержку доставки заказов.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, 5-tv.ru

Директор по связям с общественностью петербургского офиса интернет-магазина Ozon Мария Заикина в беседе с 5-tv.ru прокомментировала стачку, которую устроили сотрудники на центральном складе на проспекте Обуховской Обороны.

По ее словам, часть агентов доставки действительно не вышла на работу. Инициативная группа сотрудников обратилась к руководству с просьбой решить определенные вопросы. В частности, разобраться с некорректной выплатой заработной платы.

«Некорректные выплаты связаны с ошибкой в расчетах. Мы проверим дополнительно все расчеты, разберем каждый случай индивидуально. Компания готова устранить ошибки в течение двух рабочих дней», — сказала Мария Заикина.

Представитель Ozon добавила, что заказы, которые не будут доставлены в субботу, 5 октября, обязательно развезут в воскресенье, понедельник и вторник. Мария Заикина отметила, что компания предоставит клиентам компенсацию за задержку и доставленные неудобства.

Директор по связям с общественностью подчеркнула, что не стала бы называть невыход части курьеров на работу забастовкой. Другие сотрудники находятся на маршрутах и занимаются развозкой заказов. По словам Марии Заикиной, зарплата работникам Ozon выплачивается вовремя во всех регионах России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге работники Ozon объявили забастовку.

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