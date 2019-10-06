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  4. Поляки поставили украинца на колени и заставили съесть бандеровский флаг

Поляки поставили украинца на колени и заставили съесть бандеровский флаг

, 1:18 58

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал, как его соотечественника заставили извиниться за националистскую символику.

Фото: Rian.com.ua

Бывший парламентарий Верховной рады Алексей Жиравко опубликовал пост, в котором рассказал, насколько ухудшилось отношение поляков к Украине, передают «Известия».

Политик поведал, что его друг, работающий в Польше таксистом, описал случай, когда к нему в город заехал автомобиль с украинскими номерами. Под стеклом машины находился красно-черный флаг ОУН-УПА* (организация, запрещена в Росси — Прим.ред). Увидев его, поляки прокололи шины авто и стали ждать ее владельца.

Когда хозяин машины вернулся, горожане потребовали вытащить бандеровский флажок. Затем поставили водителя на колени и заставили съесть националистский символ. По словам рассказчика, украинец исполнил требование и попросил прощения на русском языке, хотя номера машины были львовскими.

Друг Журавко признается, что всегда представляется полякам гостем из России или Белоруссии, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Политика героизация бандеровцев, которой в последние годы придерживаются в Незалежной, не по нраву жителям соседней Польши — во время Волынской резни в 1943 году украинские националисты убили 100 тысяч поляков, главным образом детей, женщин и стариков.

Ранее 5-tv.ru писал,  украинская националистка поперхнулась кофе, услышав «Катюшу».

* — запрещена в РФ.

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