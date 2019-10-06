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  4. Бой между Головкиным и Деревянченко начался на «Мэдисон-сквер-гарден»

Бой между Головкиным и Деревянченко начался на «Мэдисон-сквер-гарден»

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Казахстанский и украинский боксеры сражаются за чемпионские титулы по версии BF и IBO.

Фото: Instagram @sergiy.derevyanchenko; www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Бой между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко проходит на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке 6 октября.

Казахстанский и украинский боксеры борются за чемпионские титулы по версии BF и IBO. Согласно результатам взвешивания, Головкин на 50 граммов тяжелее Деревянченко.

Уже известно, что за это мероприятие Головкин получит 15 миллионов долларов, его соперник — 5,2 миллиона доолларов.

Для казахстанского спортсмена это вторая встреча после потери чемпионского статуса в бою с Саулем Альваресом из Мексики. Ранее он победил Стива Роллса из США.

Украинский боей ранее потерпел поражение от американца Дэниела Джейкобса.

Всего в активе казахстанца 39 побед и одна ничья, у украинца — 12 побед и одно поражение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прибытии бойцов на «Мэдисон-сквер-гарден».

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