Бой между Головкиным и Деревянченко начался на «Мэдисон-сквер-гарден»

Бой между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко проходит на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке 6 октября.

Казахстанский и украинский боксеры борются за чемпионские титулы по версии BF и IBO. Согласно результатам взвешивания, Головкин на 50 граммов тяжелее Деревянченко.

Уже известно, что за это мероприятие Головкин получит 15 миллионов долларов, его соперник — 5,2 миллиона доолларов.

Для казахстанского спортсмена это вторая встреча после потери чемпионского статуса в бою с Саулем Альваресом из Мексики. Ранее он победил Стива Роллса из США.

Украинский боей ранее потерпел поражение от американца Дэниела Джейкобса.

Всего в активе казахстанца 39 побед и одна ничья, у украинца — 12 побед и одно поражение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прибытии бойцов на «Мэдисон-сквер-гарден».