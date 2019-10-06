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  4. Видео: Головкин и Деревянченко прибыли на арену «Мэдисон-сквер-гарден»

Видео: Головкин и Деревянченко прибыли на арену «Мэдисон-сквер-гарден»

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Казахстанский и украинский бойцы сразятся 6 октября за чемпионские титулы по версии BF и IBO.

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram @sergiy.derevyanchenko

Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко прибыли на арену «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке 6 октября, где уже в ближайшее время состоится их поединок.

Казахстанский боец появился под овации публики, но судя по выражению лица, Головкин очень сосредоточен перед боем.

Украинец появился перед журналистами с улыбкой на лице и проследовал в раздевалку.

Для зрителей и спортсменов этот поединок является долгожданным — спортсмены поборются за чемпионские титулы по версии BF и IBO. Бой ориентировочно должен начаться в 5.30 по московскому времени.

Всего в активе казахстанца 39 побед и одна ничья, у украинца — 12 побед и одно поражение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гонорарах, которые получат Головкин и Деревянченко за поединок.

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