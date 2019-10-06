Порошенко устроил перепалку с националистом из-за «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в перепалку с националистом Андреем Билецким на записи программы «Свобода слова» на телеканале «Украина». Причиной словесной перебранки политиков послужило подписание Киевом «формулы Штайнмайера», предусматривающей предоставление Донбассу особого статуса и проведение местных выборов под контролем ОБСЕ. Об этом сообщает ФАН.

Комментируя положения документа, Билецкий обвинил Порошенко в том, что он и сам был готов подписать этот план по введению особого порядка самоуправления в ДНР и ЛНР, а теперь якобы выступает против. В связи с этим националист заявил, что Украина была бы рада навсегда попрощаться с Порошенко.

Бывший президент Незалежной резко ответил Билецкому.

« Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Без тебя разберусь », — прервал своего собеседника экс-глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что митингующие на Украине потребовали от Владимира Зеленского отказаться от «формулы Штайнмайера».