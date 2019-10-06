Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует в компании трех милых дам за столиком в дорогом столичном ресторане. На ужин вместе с продюсером пришли его супруга певица Валерия и две «звездных» дочки — Даная и Лиза.

«После финала решили отметить и попить чайку с моими любимыми девочками!» — подписал пост знаменитость.

Instagram @prigozhin_iosif

Поклонники Иосифа Пригожина порадовались семейному счастью кумира. Фанаты умилились трогательной подписи к публикации и поспешили осыпать звездную пару и дочерей Пригожина горой комплиментов в комментариях. Многие подписчики продюсера отметили, что его наследницы очень похожи на знаменитого папу.

«Замечательное фото!»

«Красивые девчонки!»

«Дочки красавицы и Валерия, как всегда, красотка!»

«Очень добрые и позитивные», — написали фолловеры.

51-летняя Валерия и 50-летний Иосиф Пригожин «на двоих» воспитывают шестерых детей. Наследники знаменитостей появились на свет от предыдущих отношений. Общих детей у звездной пары, к сожалению, нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин поведал о разводе с первой женой.