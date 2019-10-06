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  4. Онкологи рассказали о симптомах рака печени — видео

Онкологи рассказали о симптомах рака печени — видео

, 11:41 Видео 70

Специалисты назвали случаи, при которых человеку необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /West Coast Surfer, /Jochen Sand, /N. Hochheimer / CHROMORANGE, /Michaela Begsteiger, /Nick White

Врачи назвали первые симптомы рака печени. Среди них — резкая потеря аппетита, отвращение к пище и быстрая утомляемость. Также к тревожным сигналам относятся неожиданное похудение, повышенная температура и тремор (непроизвольные ритмичные колебательные движения тела, вызванные мышечными сокращениями — Прим.ред.). Об этом сообщается на портале «Медикфорум».

Кроме того, по словам специалистов, за медицинской помощью необходимо обратиться в случае сильной потливости по ночам, возникновении охриплости голоса и при появлении опухоли концевых фаланг пальцев. Есть вероятность, что указанные симптомы свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пяти неожиданных симптомах опухоли мозга.

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