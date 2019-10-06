Врачи назвали первые симптомы рака печени. Среди них — резкая потеря аппетита, отвращение к пище и быстрая утомляемость. Также к тревожным сигналам относятся неожиданное похудение, повышенная температура и тремор (непроизвольные ритмичные колебательные движения тела, вызванные мышечными сокращениями — Прим.ред.). Об этом сообщается на портале «Медикфорум».

Кроме того, по словам специалистов, за медицинской помощью необходимо обратиться в случае сильной потливости по ночам, возникновении охриплости голоса и при появлении опухоли концевых фаланг пальцев. Есть вероятность, что указанные симптомы свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем.

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