По стопам Волочковой: Дэвид Бекхэм сделал фото в купели

Английский 44-летний футболист Дэвид Бекхэм опубликовал в Instagram снимок, на котором позирует в компании 20-летнего сына Бруклина. Казалось бы, ничего необычного — легендарный полузащитник души не чает в своих детях и часто размещает в соцсети фотографии с ними. Однако на этот раз звезда выбрала для фото весьма необычную локацию — купель на улице.

У российских пользователей создалось впечатление, будто спортсмен решил пойти по стопам балерины Анастасии Волочковой, славящейся своей неистовой любовью к снимкам в купели. Кажется, и сам Бекхэм немного удивился собственной выходке.

«Очевидно, есть что-то смешное в пребывании в ледяной купели в октябре!» — иронично подписал пост знаменитость.

Instagram @davidbeckham

Поклонники футболиста пришли в восторг от совместной фотографии Дэвида и Бруклина Бекхэмов.

«Милая фотография!»

«Ванна здоровья»;

«Вы отлично выглядите!» — написали фолловеры.

Однако в комментариях нашлось место злопыхателям, отыскавшим недостаток даже в таком, казалось бы, идеальном и милом семейном фото.

«Отец выглядит намного лучше, чем сын!» — заявил хейтер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дэвид Бекхэм трогательно поздравил дочь с днем рождения.