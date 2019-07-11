Футболист Дэвид Бекхэм растрогал поклонников поздравлением дочери Харпер, опубликованным в Instagram. В среду, 10 июля, девочке исполнилось восемь лет.

«Что еще может сказать папа, кроме того, что я очень люблю тебя, моя малышка», — написал Бекхэм, прикрепив совместные фотографии с Харпер.

«Как это мило!» — прокомментировал один из пользователей.

«Дэвид — замечательный отец!» — добавил другой.

«Красавцы!» — написал еще один юзер.

«Как она быстро выросла!» — отметил подписчик.

Также пост в честь дня рождения дочери опубликовала и Виктория Бекхэм.

Instagram @victoriabeckham

За 20 лет брака у Бекхэмов родились дочь и трое сыновей. Старшему из них — Бруклину Джозефу — также 20 лет.

«Потрогать можно?»: Грудь Самбурской в зеленом платье лишила фанатов покоя

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Бекхэм впервые за долгое время разделась для журнала.