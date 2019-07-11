Футболист Дэвид Бекхэм растрогал поклонников поздравлением дочери Харпер, опубликованным в Instagram. В среду, 10 июля, девочке исполнилось восемь лет.
«Что еще может сказать папа, кроме того, что я очень люблю тебя, моя малышка», — написал Бекхэм, прикрепив совместные фотографии с Харпер.
«Как это мило!» — прокомментировал один из пользователей.
«Дэвид — замечательный отец!» — добавил другой.
«Красавцы!» — написал еще один юзер.
«Как она быстро выросла!» — отметил подписчик.
Также пост в честь дня рождения дочери опубликовала и Виктория Бекхэм.
За 20 лет брака у Бекхэмов родились дочь и трое сыновей. Старшему из них — Бруклину Джозефу — также 20 лет.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Бекхэм впервые за долгое время разделась для журнала.