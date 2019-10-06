Екатерина Варнава опубликовала в Instagram фото и видео со съемок нового выпуска телешоу. На кадрах артистка предстала в прозрачной блестящей тунике, надетой поверх черного комплекта нижнего белья, и стильных босоножках. Элегантную пару обуви звезде перед выходом на сцену помогал надевать мужчина в деловом костюме. В коротком юмористическом видеоролике знаменитость прокомментировала происходящее.

«Кому-то может показаться, что я совсем ***. Не могу ни волосы поправить, ни туфли надеть. Друзья! Так оно и есть!» — шутливо заявила артистка в кадре.

Instagram @kativarnava

Поклонники Екатерины Варнавы настолько восхитились талантом кумира быть одновременно сексуальной и комичной, что просто завалили комментарии под публикацией восторженными комплиментами. Фанатов в очередной раз привели в экстаз стройные и длинные ноги звезды, которые артистка продемонстрировала во всей красе — туника едва прикрывала самые «интересные» места знаменитости.

«А что с ногами? А что с лицом? Да все прекрасно!»

«Дайте мне ваши ноги хоть на вечер!»

«Бесконечные ноги!»

«Муж говорит, что мы с вами похожи: такая же длинная и дерзкая!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Варнава столкнулась с незнакомкой в таком же платье на модном показе Prada.