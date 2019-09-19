Варнава столкнулась с незнакомкой в таком же платье на модном показе Prada

Екатерина Варнава вместе с подругой и коллегой по цеху Натальей Еприкян устроили себе итальянские каникулы. Артистки отправились в Милан на показ модного бренда Prada. Отчет с мероприятия в виде многочисленных фото и видео юмористка публиковала в Instagram.

Звезды отечественного шоу-бизнеса очень радовались причастности к модному событию. Однако случилось то, что многие девушки, наверняка, сочли бы катастрофой — на промо-вечеринке появилась неизвестная красавица в точно таком же платье, как у Екатерины Варнавы. Подруга артистки тут же начала ее подначивать.

«Все красивые, а Катька опозорилась!» — сказала Наталья Еприкян.

Екатерина Варнава назвала сложившуюся ситуацию настоящим «конфузом и фиаско». Однако на вопрос приятельницы — уйдет ли она с модного показа после неприятного инцидента — юмористка ответила отрицательно.

«Из нас двоих должна остаться только одна. А я физически сильнее!», — дерзко заявила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Варнава рассказала о проблемах со здоровьем.