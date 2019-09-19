  1. Пятый канал
  4. Варнава столкнулась с незнакомкой в таком же платье на модном показе Prada

Варнава столкнулась с незнакомкой в таком же платье на модном показе Prada

, 9:15 Видео 281

Заметив конфуз, артистку тут же стала подначивать ее подруга Наталья Еприкян.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kativarnava

Екатерина Варнава вместе с подругой и коллегой по цеху Натальей Еприкян устроили себе итальянские каникулы. Артистки отправились в Милан на показ модного бренда Prada. Отчет с мероприятия в виде многочисленных фото и видео юмористка публиковала в Instagram.

Звезды отечественного шоу-бизнеса очень радовались причастности к модному событию. Однако случилось то, что многие девушки, наверняка, сочли бы катастрофой — на промо-вечеринке появилась неизвестная красавица в точно таком же платье, как у Екатерины Варнавы. Подруга артистки тут же начала ее подначивать.

«Все красивые, а Катька опозорилась!» — сказала Наталья Еприкян.

Екатерина Варнава назвала сложившуюся ситуацию настоящим «конфузом и фиаско». Однако на вопрос приятельницы — уйдет ли она с модного показа после неприятного инцидента — юмористка ответила отрицательно.

«Из нас двоих должна остаться только одна. А я физически сильнее!», — дерзко заявила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Варнава рассказала о проблемах со здоровьем.

Читайте также

+4° Днём +10°
Ночью +4°
64.43
0.31 71.24
0.64
Гороскоп на 19 сентября: какие вы, Девы, рисковые!

Последние новости

9:59
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ульяны Соловьевой
9:54
Сообщение об обысках у основательницы РЕН ТВ оказалось фейком
9:45
«Маленькая артистка!» Климова показала зажигательный танец трехлетней дочки
9:36
Видео: В Петербурге загорелся частный трамвай «Чижик»
9:15
Варнава столкнулась с незнакомкой в таком же платье на модном показе Prada
8:57
Книги Ольги Бузовой стали стоить меньше десяти рублей

Сейчас читают

Гороскоп на 19 сентября: какие вы, Девы, рисковые!
Беременная невеста умерла по дороге на собственную свадьбу
Пасынок Джигарханяна назвал Цымбалюк-Романовскую «случайным человеком»

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев