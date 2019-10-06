Два легковых авто столкнулись в воскресенье, 6 октября, в Нижнекамском районе Татарстана. Как стало известно 5-tv.ru, в результате аварии пострадали шесть человек, из них двое погибли. Один человек скончался на месте, второй в машине скорой помощи. По предварительной информации, среди пассажиров легковых автомобилей находились двое детей, они получили травмы средней степени тяжести. Все пострадавшие доставлены больницы Нижнекамска.
В ДТП в Татарстане пострадали шесть человек — двое погибли
Сегодня, 16:43 Происшествия Срочная новость 47
По предварительной информации, среди пострадавших — двое детей.
Фото: ТАСС
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