Видео: кто поймал свадебный букет Дарьи Клюкиной

В сети появилось видео, на котором новобрачная Дарья Клюкина бросает через плечо свой свадебный букет из ландышей. Как известно, девушка, поймавшая цветы, согласно приметам, выйдет замуж следующей.

Буквально выхватить свое будущее счастье из рук пяти конкуренток удалось видеоблогеру и бизнеследи Дусе Бубель. Как и невеста, Дуся когда-то была участницей шоу «Холостяк». В 2017 году в борьбе за сердце и руку актера Ильи Глинникова она продержалась три эпизода, но в четвертом выбыла. И до сих пор оставалась свободной.

«Букет невесты мой! Все, что вы должны знать о моей прыти!» — написала в своем Instagram Бубель, опубликовав видео своего практически спортивного достижения.

Instagram @dusyabubel

«Дуся, которая поймала девятый букет невесты. Она специально ходит на свадьбы, чтобы ловить букет невесты», — пошутил народный артист РФ Николай Басков, который вел всю свадебную церемонию.

Свадебная вечеринка состоялась в пятницу, 4 октября, в Италии, на старинной вилле, расположенной прямо на берегу озера Комо. А официально оформили отношения Дарья Клюкина и бизнесмен Владимир Чопов еще 19 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дуся Бубель ездила в Париж со своей подругой Дарьей Клюкиной помогать ей выбрать свадебное платье.