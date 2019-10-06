В «Билайн» прокомментировали утечку данных своих клиентов

Данные около 2,5 миллиона клиентов компании «Билайн» оказались в открытом доступе. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщили в самой компании.

Проверка, проведенная специалистами ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн» — Прим.ред.), показала, что в архивной базе часть информации содержала данные пользователей фиксированного интернета, но большинство из них имела устаревший характер. Также в компании заверили, что речь идет только о 2,5 миллиона клиентов, а не о восьми миллионах, как говорилось в неофициальных источниках.

«Мы приносим извинения всем, кого могло затронуть произошедшее. „Билайн“ готов работать с каждым обращением клиентов по этому поводу», — отметили в «ВымпелКоме».

Служба безопасности компании занимается тщательным расследованием произошедшего.

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