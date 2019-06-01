В России с 1 июня отменен национальный и внутрисетевой роуминг на законодательном уровне. Отныне граждане не будут платить за входящие звонки в поездках по стране, даже при регистрации в сети другого оператора мобильной связи, сообщает «Экономика сегодня». Соответствующее постановление было подписано 27 мая Правительством РФ.

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Операторы связи, входящие в так называемую «большую четверку» — МТС, «МегаФон», «БиЛайн» и «Tele2», подтвердили отмену роуминга.

Отмечается, что по предписанию Федеральной антимонопольной службы роуминг был отменен в августе–сентябре 2018 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поменяется в жизни россиян с 1 июня.