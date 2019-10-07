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  4. Правнук архитектора Шухова пояснил идею снести исторические здания в Петербурге

Правнук архитектора Шухова пояснил идею снести исторические здания в Петербурге

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Революционное предложение вызвало в Северной столице возмущение.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Председатель российского отделения Международной рабочей группы по документации и консервации зданий, президент фонда «Шуховская башня» и правнук знаменитого архитектора и инженера Владимир Шухов прокомментировал свою идею снести старые здания в историческом центре Петербурга.

«Все дело в том, что город — как человек, как любой живой организм — стареет со временем. И уже на каком-то этапе он требует изменений в себе с учетом изменения той жизни, которая сейчас есть, а она более технологичная», — сказал он.

По словам Шухова, современная молодежь испытывает потребность в новых пространствах, как публичных, так и жилых.

«Историческая часть Петербурга в целом уже не отвечает требованиям современной жизни. Значит, надо что-то решать, что-то делать», — считает он.

Правнук создателя легендарной Шуховской башни в столице полагает, что на восстановление исторических зданий «у государства нет денег, а частный бизнес не хочет инвестировать деньги в то, откуда он потом не получит никакой прибыли и никак на этом не заработает».

«Город требует обновления, он не может быть замершей константой», — добавил он, приведя в пример колоссальные изменения в транспортной инфраструктуре любого мегаполиса.

Также Шухов отметил, что в Северной столице возведены большие кварталы с красивыми фасадами, однако внутри них ничего нет. Он предложил там обустраивать новые пространства в соответствии с потребностями жителей.

Архитектор подытожил, что городу на Неве необходима реинкарнация, к которой нужно привлекать зарубежных архитекторов и решать эту проблему комплексно.

Ранее предложение Шухова вызвало возмущение не только среди коренных петербуржцев, но и всех любителей города.

5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге объявлен конкурс на лучшее название арт-парка, который раскинется на берегу Невы в самом центре Северной столицы.

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