В Петербурге объявлен конкурс на лучшее название арт-парка

, 1:58 Эфирная новость 18

Уже поступило 24 варианта: среди них — Тучков буян, Пальмира и Сердце Петербурга.

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Фото, видео : gov.spb.ru, Пятый канал

В Петербурге объявлен конкурс на лучшее название арт-парка, который раскинется на берегу Невы в самом центре Северной столицы На девяти гектарах разместятся: театрально-выставочный комплекс, концертные залы, художественные галереи, кафе, и, конечно, зеленая зона. Уже поступило 24 варианта: среди них — Тучков буян (это историческое название местности), Пальмира, Сердце Петербурга. Конкурсная комиссия обещает рассмотреть все предложения, причем не только по названию парка.

«Цель опроса — нащупать эту направленность, которую в первую очередь хотели бы наши жители. Если жители захотят, чтобы там был какой-нибудь аттракцион. Значит, так хочется. Профессионалы будут уже формировать на базе пожеланий переводит в конструктив», — пояснил президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Романов.

Проект арт-парка еще весной одобрил Владимир Путин. Тогда действующий губернатор города Александр Беглов и предложил провести народное голосование. Глава государства идею поддержал и добавил, что новое арт-пространство не будет уступать московскому «Зарядью».

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о проекте нового арт-парка в центре Северной столицы.

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